Calcio. Finale, con l'Argentina Arma un poker da tre punti. Caligaris: "Una bella botta di vita, ci tira su il morale"

Esordio vincente per Giancarlo Delfino sulla panchina del Finale: un netto 4-0 all'Argentina Arma che non ha ammesso repliche.

A fine gara a commentare il successo finalese è stato Giacomo Caligaris: "È stata una bella botta di vita, che ci tira su il morale - ha dichiarato - adesso abbiamo due partite toste: una contro la Carcarese, che sappiamo che è una grande squadra, e poi un scontro diretto con quella sotto di noi. Dobbiamo essere bravi ad allenarci adesso, approfittando della pausa".

In vista del finale di stagione, il centrocampista classe 2001 non ha dubbi su cosa servirà per mantenere la categoria: "Dobbiamo migliorare su tanti aspetti però già la cosa di fare unione, di fare gruppo e di metterci il cuore in tutte le partite so che ci darà una mano".