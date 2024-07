Calcio, Baia Alassio Auxilium: l'attività di base affidata a Lionello Fagioli

L'annuncio delle vespe:

Con grande orgoglio comunichiamo di aver affidato il ruolo di Responsabile dell'Attività di Base a Mister Lionello Fagioli.



Professionista stimato ed apprezzato in tutto il panorama calcistico locale, vanta 35 anni di esperienza in Scuole Calcio e Settori Giovanili, oltre che un patentino Uefa B.

Nella sua lunga carriera ha cresciuto ed allenato bambini e ragazzi, tra le altre, di: Pietra Ligure, Ceriale, Cisano, Alassio, Andora, Dianese, Imperia, Sanremese.



Lionello è una figura fortemente voluta dal DG Taverna per la sua competenza e l'approccio orientato alla crescita dei giovani.

La sua presenza all’interno dell'organico della Baia Alassio Auxilium permetterà un miglioramento ed un confronto costante con gli allenatori del nostro vivaio, ma soprattutto con le famiglie che giocheranno un ruolo chiave nel percorso di crescita sportiva ed umana dei nostri tesserati.



“Sono carico per questa nuova avventura. Qui ad Alassio ho incontrato persone che masticano calcio, ma soprattutto hanno espresso il desiderio e la voglia di lavorare bene nel settore giovanile.

Non vedo l'ora di poter cominciare a lavorare in un ambiente così fertile e motivante”.



Contestualmente comunichiamo che la Leva 2009 che parteciperà al campionato Allievi U16 è stata affidata a Mister Emanuele Pisu.

Il tecnico, patentato UEFA B, arriva da due stagioni con la Golfodianese nelle quali ha seguito il percorso di Esordienti e Giovanissimi.



Persona estremamente appassionata e preparata, avrà il compito di guidare la nostra formazione Allievi negli step cruciali di preparazione e maturazione calcistica in vista di Juniores e Prima Squadra.



Una sfida tanto tosta quanto stimolante per Emanuele che in questo percorso verrà affiancato anche da Fabrizio Montaldo.

Potrete venire a conoscere questo gruppo partecipando gratuitamente alle Open Nights dedicate alla leva 2009 che si svolgeranno i prossimi 17, 24 e 31 Luglio dalle 20 alle 21.30.



La nostra società dà un caloroso benvenuto a Lio ed Emanuele, certi che svolgeranno un lavoro prezioso con tutti i nostri Giovani Atleti.