Calciomercato, San Francesco Loano. Annunciati i fratelli Carastro, ma le trattative continuano sottotraccia

La foto di rito della dirigenza della San Francesco Loano insieme ai fratelli Carastro era attesa ormai da giorni.

Confermato quindi l'asse di mercato con il Vado, pronto a varare il prestito dei due giocatori classe 2005.

Sulle frequenze di "radiomercato" si parla però anche di un possibile interessamento per un giocatore di gamba, per implementare l'organico a disposizione di mister Cattardico. Il nome che sta rimbalzando con più insistenza in queste ore è quello di Omar Leo, ma anche altri profili sarebbero al vaglio della società loanese.

La nota rossoblu:

L’Asd S.F. Loano comunica di aver raggiunto l’accordo con la società F.C. Vado per l’arrivo in prestito dei calciatori Leonardo Carastro, attaccante classe 2005 e Luigi Carastro jolly classe 2005.

La Società ringrazia l’F.C. Vado,in particolar modo Luca Tarabotto per la disponibilità e augura ai ragazzi tante soddisfazioni con i nostri colori.