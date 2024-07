IL PAGELLONE. Albenga, sul campo nulla da dire

VOTO 8

Riuscire a muovere appunti sul fronte puramente tecnico all'Albenga risulta particolarmente complesso.

Di rado, infatti, si è vista una neopromossa chiudere la stagione con sessanta punti raccolti all'interno del rettangolo verde, senza impegnare budget faraonici.

La prima parte di stagione ha sfiorato il capolavoro, grazie alla rosa strutturata dal club in estate e all'opera di mister Fabio Fossati. Il tecnico giustamente non ha mai caricato l'ambiente di aspettative, ma chi ha vissuto la promozione in C dell'Albissola sa bene quante analogie ci fossero con il precedente "miracolo" firmato dal tecnico genovese. La rosa di inizio stagione, rinforzata con un paio di innesti mirati, avrebbe sicuramente reso la vita difficile all'Alcione fino all'ultima fase del torneo.

Dopo la rivoluzione d'inverno il cammino è stato comunque onorevole: lo spogliatoio ha sempre rispettato la maglia, regalando al pubblico del Riva, rispetto al potenziale, buone prestazioni anche sotto la gestione Aiello.

Ora si attende di capire quali saranno i nuovi contorni che assumerà il club ingauno, tra organigrammi smentiti, confermati, pregressi, assemblee, settori giovanili e conferenze stampa in rampa di lancio. Arrivati al nove luglio non bisognerà verosimilmente attendere ancora molto. La certezza in questo momento è un mister di livello come Mariotti, il resto bisognerà scoprirlo giorno dopo giorno.