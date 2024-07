Calcio. Il Genoa punta su Jacopo Sbravati, al tecnico spotornese la guida della Primavera rossoblu

Ci sarà sempre uno Sbravati con un ruolo importante all'interno del Settore Giovanile del Genoa.

Dopo la partenza di papà Michele alla Juventus, il management del club più antico d'Italia ha infatti affidato a Jacopo, già vicecampione d'Italia con la formazione Under 15, la formazione Primavera.

Una vera e propria scalata quella all'interno del vivaio rossoblu, conclusa con l'approdo al ruolo tecnico di maggior prestigio.

"Il Genoa CFC - si legge nella nota - comunica che Jacopo Sbravati, vice-campione nel recente campionato nazionale Under 15, è il nuovo tecnico della Primavera. Sbravati opera da anni nei quadri giovanili ed è titolare di qualifica di allenatore UEFA A. Dirigerà il primo allenamento venerdì p.v. alla ripresa dell’attività per la rappresentativa Under 20".