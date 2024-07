Calcio. La Veloce entra a far parte della Torino Academy

L'annuncio granata:

"L’intera FBC Veloce 1910 è orgogliosa di comunicare di aver formalizzato l’affiliazione al Torino Football Club S.p.A..

Tale iniziativa consentirà alla Società velociana di migliorare ulteriormente la propria Scuola Calcio usufruendo delle conoscenze organizzative e tecniche dei misters e dei dirigenti del Torino Football Club S.p.A..

La FBC Veloce 1910 beneficerà infatti di un canale preferenziale con la Società affiliante professionistica, dalla quale attingerà sotto il profilo dell’esperienza e della capacità organizzativa e gestionale.

L’affiliazione consentirà inoltre alla Società savonese di partecipare a stages formativi ed a tornei organizzati dal Torino Football Club S.p.A. ed a sottoporre all’attenzione della stessa i propri atleti maggiormente meritevoli.

La FBC Veloce 1910 tiene a ringraziare sentitamente il Sig. Ermal Nuredini, amministratore unico della “Edilservizi S.r.l.”, per l’aiuto e la collaborazione prestata per la realizzazione del progetto, che, come detto, consentirà al proprio Settore Giovanile di crescere ulteriormente sotto il

profilo qualitativo".