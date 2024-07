Calciomercato. La Nolese abbraccia Tripodi e Fiorito e aspetta Tassisto

Il comunicato biancorosso:

La Polisportiva Nolese annuncia i primi due acquisti per la stagione 2024/25 e parte subito con una doppietta di colpi importanti.



Calcherà il palcoscenico del Mazzucco di Noli anche Domenico Tripodi, classe 2004, che potrà giostrare nei ruoli di difesa e centrocampo, il calciatore seppur molto giovane vanta un’esperienza in categorie superiori, infatti dopo la trafila nelle giovanili del Finale Ligure, Domenico ha partecipato al campionato di Promozione con la maglia del Borghetto Soccer, prima di disputare due ottime stagioni in Prima Categoria piemontese per la Rosta Calcio di Ponata (Torino).



Tornerà a vestire la camiseta biancorossa Alessandro Fiorito, difensore classe 1984, che inizierà da questa stagione la sua metamorfosi da calciatore a dirigente, innanzitutto mettendo a servizio della squadra la sua esperienza.



I nuovi elementi si sono dimostrati entusiasti di indossare la maglia biancorossa declinando le numerose richieste di mercato ricevute in questi giorni, dimostrando forte determinazione nel contribuire al successo della Polisportiva Nolese.

Gli acquisti sono stati perfezionati grazie all’aiuto del Direttore Sportivo Pietro Bordone che così mette subito a segno due importanti colpi di mercato.



Con l'arrivo di Fiorito e Tripodi, la Polisportiva Nolese punta ad accrescere ulteriormente la propria competitività e a raggiungere traguardi ambiziosi nella prossima stagione calcistica.



Lo stesso Direttore Sportivo sta concludendo in queste ore l’acquisto dal Borgio Verezzi di Paolo Tassisto, dinamico e tecnico laterale difensivo, che andrebbe ad arricchire notevolmente il parco giocatori a disposizione del mister elevandole la qualità sia tecniche sia atletiche.



Nella prossima settimana proseguirà l’annuncio degli altri nuovi innesti.