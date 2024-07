Calciomercato. Tutti vogliono Nicolò Sancinito, Ravenna in pole per il laterale ingauno

L'eco della vittoria dello Scudetto Under 18 del Genoa non si è ancora affievolita, ma per tanti protagonisti della conquista del titolo tricolore sta per arrivare l'occasione di "uscire dal guscio" e iniziare a misurarsi con il calcio dei grandi.

Il nome di Nicolò Sancinito, figlio e nipote d'arte, è uno dei più gettonati in queste ore tra i taccuini di numerosi direttori sportivi dell'intera penisola.

Sondaggi sono arrivati da Sambenedettese, Ligorna, Asti, Sanremese, Pro Palazzolo, Lavagnese e San Giuliano, ma ad oggi sembra essere il Ravenna la squadra in vantaggio per accaparrarsi le prestazioni del terzino destro classe 2006.

Le ambizioni del club romagnolo sono note dopo l'insediamento della nuova proprietà: in attacco potrà infatti schierare una coppia gol fenomenale come quella composta da Lo Bosco e Di Renzo.