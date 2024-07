Calciomercato, Vadino. RInnova Sorace, presi El Harzli, Massa e Giammanco

E' una bella e ricca serie di annunci quella che il Vadino ha costruito nell'arco delle ultime 24 ore.

Dopo l'arrivo di Lorenzo BIanco è stato infatti ufficializzato il rinnovo del terzino Paolo Sorace, mentre, sempre rimanendo in ambito difensivo, i volti nuovi sono quelli di Riad El Harzli, difensore proveniente dalla Baia Alassio Auxilium e di Davide Massa, ex Pontelungo.

Ex granata è anche Luca Giammanco, punta classe 1996, autore di 10 reti con la maglia della Villanovese.