Atletica, boom di presenze a Celle per i Campionati Regionali Giovanili di Staffette

“Tutto esaurito” al Centro Sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure per una splendida edizione dei Campionati Regionali Giovanili di Staffette. Oltre 800 atleti/gara impegnati, oltre che nelle citate staffette, anche in alcune gare individuali a completamento del programma e in analoghe gare a staffetta proposte per il settore assoluto.

Piena soddisfazione per gli organizzatori (il Comitato Regionale Ligure Fidal, supportato dal locale Centro Atletica Celle Ligure e dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona). La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Celle Ligure e dal Comune di Varazze.

Buoni anche i riscontri cronometrici di giornata, favoriti anche da condizioni meteo ottimali.

Ragazze :

La staffetta 4x100 se la aggiudica la formazione del CUS Genova composta da Benedetta Puppo, Caterina Tarozzi, Camilla della Rocca e Nicol Piano, correndo in 57.18. In seconda posizione l’Atletica Ventimiglia con il crono di 57.42. Atletica Spezia Duferco al bronzo in 57.74.

La staffetta 3x800 regala grande gioia all’agguerrito Team del territorio, il Centro Atletica Celle Ligure: Giulia Casarino, Giorgia Zunino e Greta Corso fanno gara di testa e si impongono con margine in 8.01.04. Seconda piazza per il Gruppo Città di Genova e bronzo allo Spezia Marathon DLF.

Nel Campionato di Società Ragazze svetta il CUS Genova (1.428 punti). 2° posto per Atletica Spezia Duferco (1.387) e 3° per Atletica Alba Docilia (1.293).

Cadette :

Nella staffetta 4x100 ancora una affermazione del Cus Genova, nella formazione Beatrice Cagliari, Mafalda Pellegrini, Alice Gregoli e Valentina Faga che ferma il crono a 51.28. Non lontane, a 51.49, le atlete della Maurina Oliocarli Imperia, ottime seconde. Terza piazza all’Atletica Sarzana.

La 3x1000 Cadette vede la vittoria di Diana Santinelli, Anisa Seferi e Eleonora De Martini per i colori del Gruppo Città di Genova, al traguardo in 9.58.11. Trionfo Ligure per l’argento e la Maurina Olio Carli Imperia per il bronzo.

Il Campionato di Società Cadette vede l’affermazione della US Maurina Olio Carli Imperia (1685 punti), su Cus Genova (1609) e Centro Atletica Celle Ligure (1239).

Ragazzi :

Staffetta 4x100 appannaggio del CUG Genova. Daniele Massucco, Diego Pani, Lorenzo Des Asmundis, luchino Sisti chiudono in 55.06. Secondo posto per l’Atletica Varazze e Maurina Olio Carli Imperia al bronzo.

Nella 3x800 si impone l’Atletica Levante in 7.42.23 nella formazione Bernardo Raggio, Edoarda Franchi e Nicholas Macellai. L’Atletica Spezia Duferco conquista l’argnto, lo Spezia Marathon DLF il bronzo.

Nella classifica del CDS vittoria per il CUS Genova (1098 punti), sull’Atletica Varazze (1058).

Cadetti :

L’Alba Docilia si impone con buon margine grazie al team composto da Gioele Luciano Viano, Mattia Di Bartolo, Mico Oyono Vernazza e Luca Cogno che corrono in 47.72. Atletica Varazze in seconda posizione e Atletica Sarzana in terza.

La staffetta 3x1000 vede l’affermazione della Maurina Olio Carli Imperia (Samuele D’Agli, Stefano Cicala e Matteo Raimondo) che chiude in 8.48.72. Al 2° posto Spezia Marathon DLF e al terzo Trionfo Ligure.

La Maurina Olio Carli si impone nella classifica del CDS con 1760 punti. Secondo posto per Spezia Marathon DLF (1660) e terzo per il CFFSD Cogoleto Atletica (1497).

Gare di contorno giovanili femminili :

Sui 60 piani ragazze appaiate al traguardo Margherita Magli (Cus Genova) e Alessia Ventura (Atletica Ventimiglia) con il crono di 8.81. Vittoria ai millesimi per Margherita.

Gli 80 Cadette propongono una sfida ad alto livello: se la aggiudica Valentina Palazzo (Maurina), prevalendo su Valentina Faga (CUS Genova), con crono di tutto rispetto: 10.20 e 10.41.

I 1000 metri vedono la cavalcata in solitaria di Giada Cereghino (Atletica Levante) con crono finale di 3.15.08.

Gare di contorno giovanili maschili :

La gara dei 60 ragazzi vede l’affermazione di Luchino Sisti (CUS Genova) in 8.55. Prevale su Nicholas Macellari (Atletica Levante) 8.61.

Gran tempo per il cussino Filippo Rodrigo sugli 80 Cadetti: 9.53. Alle sue spalle il compagno di team Yan Silva De Carvalho, a sua volta molto valido in 9.62.

I 600 ragazzi evidenziano il buon crono del vincitore Andrea Arena (Atletica Sarzana) in 1.46.09.

Nei 1000 cadetti prova di forza del portacolori dell’Atletica Levante Flavio Angelini vincitore in 2.34.49. Buon secondo, ma piuttosto attardato, Valerio Pagano (Centro Atletica Celle), al traguardo in 2.49.82.

Nel peso cadetti buon lancio a 13.40 per il cussino Simone Vignolo.

Gare assolute :

Peso Uomini a Giordano Musso, con un miglior lancio di 16.82.

Nel lungo affermazione dello junior Lorenzo Schiavone, con la misura di 6,47.

Staffetta 4x100 femminile alle allieve dell’Alba Docilia Chiara Simoncini, Sara Simoncini, Lucia Simoncini e Anita Bilanci che si impongono in 51.76.

Nella staffetta 4x400 femminile buoni crono per le formazioni Arcobaleno Savona, con le junior (Leoni, Zucchino, Carloni e Crovetto) a 4.04.08 e le allieve (Maria Teresa Del Gobbo, Lara Farinola, Giulia Malgrati e Lisa Vitiello) a 4.09.72.

La 4x100 uomini è appannaggio dell’Atletica Arcobaleno Savona, 42.79 il buon crono finale, schierata nella formazione Zetti-Biancardi-Uccheddu-Barlocco.