IL PAGELLONE. Pietra Ligure, in pochi mesi una scalata verticale

VOTO 8.

Tutti i presupposti elencati nel pagellone invernale hanno trovato corrispondenza durante il girone di ritorno.

La crescita del Pietra Ligure da dicembre in poi è stata a dir poco verticale, abbinando prestazioni, punti e anche tanto bel gioco.

L'inserimento in corso d'opera di elementi come Sancinito e Anich hanno regalato un boost ulteriore per una squadra che, al di fuori della retorica della matricola terribile, sapeva già dalla scorsa estate di potersela giocare su tutti i principali campi regionali.

Un traguardo raggiunto però in un crescendo rossiniano, tanto da porre i ragazzi di mister Cocco, grazie anche all'arrivo di Sogno, tra i top team ai nastri di partenza della stagione 2024/2025.