Perdere contro il Multedo Levante non rappresenta di per sè un motivo di fastidio per la dirigenza della Vadese. I valori dei genovesi sono alla luce del sole da inizio campionato, ma sono stati determinati atteggiamenti visti in campo che non sono andati giù al direttore generale Saltarelli.

Tempo per recriminare però ce n'è poco: il doppio confronto con Albissole e Città di Savona sarà cruciale per accedere alla griglia playoff.