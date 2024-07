Calcio. Sarà il tandem Pierluigi Rittore - Nicole Bonavia a guidare la formazione femminile della Baia Alassio

Per raccontare il curriculum di Pierluigi Rittore non basterebbe un'enciclopedia.

Un uomo prima che un allenatore che ha passato la vita sui campi da calcio insegnando in primis i valori dello sport, del rispetto, lealtà e sacrificio prima della vittoria.

Una carriera iniziata nel 1973 crescendo generazioni di bambini e ragazze.

Si è avvicinato al calcio femminile quando ancora il CONI non lo riconosceva ed ha guidato formazioni rosa per più di 10 anni.

Nella storia più recente, ha seguito gruppi della scuola calcio con l'Andora. Il suo motto è: "Non esistono record o classifiche da scalare ma solo sogni ed emozioni da vivere".



Al suo fianco ci sarà Nicole Bonavia, ex calciatrice con un passato in Serie C ed Eccellenza con l'Andora e Baia Alassio.

A fianco di Mister Rittore ha collaborato nell'Andora seguendo le leve in entrata (Piccoli Amici e Primi Calci) per poi approdare alle Vespe guidando gli Esordienti Misti.

Un profilo promettente sul quale il DG Taverna é interessato ad investire per farla ulteriormente crescere.

I prossimi 16, 23, 30 Luglio potrete venire a conoscerli o partecipare ad una seduta di allenamento dalle 20 alle 21.30.