Calciomercato. La Genova Calcio non conosce confini: i nuovi colpi portano le bandiere di Brasile, Portogallo, Italia e Argentina

E' un vero e proprio melting pot quello rappresentato dalle ultime operazioni in entrata della Genova Calcio.

Si parte dal difensore argentino Matias Ezequiel Guiffrey, classe 2002 e nato a Concordia, cresciuto nel San Lorenzo e già giocatore in Serie B del Temperley. L'anno scorso l'arrivo in Italia al Ca' de Rissi, ora l'avventura con i biancorossi.

Il viaggio prosegue in Portogallo con Marcio Andrade Ferandes, attaccante leva 2001 scuola Olimpico Montijo. Per Fernandes l'approdo in Italia è arrivato nell'Eccellenza siciliana, al Geraci, nella passata stagione.

Si torna in Italia con altri due innesti: quello del centrocampista nato nel 2005, Matteo Basciano, prelevato in prestito dal Ligorna e fresco del battesimo in Prima Squadra con il San Desiderio, e del mediano toscano Jonathan Bigini, ventunenne ex Città di Varese e Forza e Coraggio.

Il giro del mondo si chiude in Brasile con Valdemir Cariolano Ribeiro Junior, centrocampista di qualità nato nel 1995.

Junior, che vanta anche la cittadinanza spagnola, è cresciuto nel Flamengo, vestendo anche la divisa verdeoro delle selezioni Under 15 e Under 17. In Europa da segnalare l'esperienza nello Xerez in Serie B, oltre alle tappe vissute in Germania e Grecia.