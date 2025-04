Calcio. Millesimo, il gol di Bogarin al 93' spalanca le porte dell'Eccellenza: "Siamo ad un passo, non dobbiamo mollare"

Ivan Bogarin ha deciso al 93' il derby tra Millesimo e Carcarese, spalancando di fatto le porte dell'Eccellenza alla squadra di Fabio Macchia.

Un momento davvero speciale per il giovane calciatore del Millesimo: "Non mi ricordo manco quando è entrata la palla - le parole del classe 2004 nel post partita - l'unica cosa che posso dire è che è stata un’emozione bellissima per i compagni, il mister e tutti i dirigenti. Adesso non dobbiamo mollare".

Due gare da giocare prima della fine del torneo, ma dopo la sosta basterà un solo punto per festeggiare la vittoria del campionato: "Siamo ad un passo, proprio per questo dobbiamo lavorare ancora più forte ogni giorno di più" ha concluso Bogarin.