Calcio, Albenga. La minoranza va all'attacco: "Subito un Consiglio Comunale per fare chiarezza sul futuro della società"

“Nel corso degli ultimi anni, la città di Albenga ha vissuto diverse difficoltà legate alla gestione dello Stadio Annibale Riva e alla storica società Albenga Calcio, un simbolo per la nostra comunità. Non possiamo ignorare l’importanza che questa società ha sempre avuto, non solo per la passione sportiva ma per il forte legame che ha creato tra i cittadini e il nostro territorio. La recente esclusione dell’Albenga Calcio dal campionato di Serie D e la notizia secondo cui l’amministrazione comunale avrebbe deciso di affidare la gestione dello stadio ad un’altra società calcistica della città, sollevano due temi che meritano grande attenzione. È fondamentale che venga fatta chiarezza sul futuro della società Albenga Calcio e sulla gestione dello stadio, in modo che tutti i cittadini possano avere piena conoscenza delle decisioni prese e che la serenità torni a prevalere, soprattutto in un momento così delicato. Abbiamo presentato un ordine del giorno con la richiesta di convocazione urgente del consiglio comunale per discutere questa vicenda che riguarda da vicino l’immagine della città e il cuore di tanti sportivi. Mai come in questa fase è essenziale mantenere aperto il dialogo con la comunità che ha sempre sostenuto l’Albenga Calcio, per garantire un futuro certo a questa storica società”.

Lo dichiarano - in una nota congiunta - i consiglieri di minoranza del Comune di Albenga.