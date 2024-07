L'annuncio ingauno:

San Filippo Neri Yepp, un innesto anche per la porta.

La società San Filippo Neri Yepp ha il piacere di comunicare che nella prossima stagione farà parte della rosa della prima squadra anche il portiere Davide Grillo, classe 1999, che nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Cisano e Borgio Verezzi.

Per Davide si tratta di un ritorno in giallorossoblu a distanza di quattro anni.

La società augura buon lavoro al neo acquisto e una stagione piena di soddisfazioni.