Rowing e Canottieri Santo Stefano al Mare campioni d’Italia Under 23 a Varese

Alla Schiranna di Varese, i Tricolori Under 17, Under 23 ed Esordienti vedono, ancora una volta, brillare le società liguri,



Rowing Club Genovese campione d’Italia nel doppio Under 23 grazie a Martina Fanfani e Gemma Ghinelli con un buon margine su Varese e Bissolati Cremona. Ermanno Virgilio è bronzo nel singolo Pesi Leggeri. Alice Ramella conferma il suo strapotere nel singolo Pesi Leggeri Under con l’ennesimo titolo vinto con la Canottieri Santo Stefano al Mare.

Tre le medaglie per la Canottieri Sampierdarenesi. Roberto Terranova è secondo nel singolo Ragazzi, Carlo Alberto e Roberto Strazzulla ottengono analogo obiettivo nel 2 senza leggero Under 23. Terzo l’otto Under 23 con Cappagli Martino, Schirinzi Romeo, Cappagli Jacopo, Costa Jacopo, Carrozzino Luca, Graffione Francesco, Gotz Roberto, Costa Danilo, tim. Scionico Raissa.



Lo Speranza Pra’ conquista l’argento nel singolo Ragazze con Alice Lauletta e il bronzo nel doppio leggero Under 23 con Emanuele Rocchi e Davide Campanini. Jacopo Ghidelli e Davide Cantilonne firmano il bronzo della Sportiva Murcarolo nel 2 senza Ragazzi. Terzi anche Guglielmo e Giovanni Melegari, Andrea Licatalosi e Pietro Sitia (tim. Wiesenfeld) nel 4 con Under 23. Francesca Torri e Greta Spissu chiudono terze nel 2 senza Ragazze con i colori della Velocior Spezia.