Calciomercato. Nolese, quanti colpi! Fatta per Tassisto, Barelli, Bruni e i fratelli Godena

La Polisportiva Nolese cala il pokerissimo: ufficializza Tassisto, blinda il centrocampo con i fratelli Godena, e mette a segno i colpi Barelli e Bruni.

Pokerissimo in casa Polisportiva Nolese: i biancorossi hanno infatti completato cinque importanti acquisti in sede di calciomercato.

Dopo i rumors della settimana scorsa è ufficiale il tesseramento a titolo definitivo del laterale difensivo PaoloTassisto proveniente dal Borgio Verezzi, il mancino classe 1994 metterà a servizio della squadra innaturali doti atletiche e un’ottima tecnica di base.

Ulteriori due acquisti appena ufficializzati ed atti a blindare il reparto nevralgico sono I fratelli Godena.

Alessandro Godena, centrocampista classe 2000, continuerà a vestire la maglia nolese a titolo definitivo dopo diverse stagioni trascorse in prestito. Un punto di riferimento per il centrocampo biancorosso, duttile e con un fiuto del gol non indifferente. Samuele Godena, classe 1999, è invece una novità assoluta per la Nolese. Centrocampista di grande talento, ritorna all'attività dopo un importante infortunio e si prepara a dare il suo contributo con grinta e determinazione.

Altro colpo a sensazione è l’acquisto a titolo temporaneo del portiere Stefano Barelli, classe 2004 reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con la maglia del San Francesco Loano, dopo una lunga militanza nelle categorie superiori tra le fila di Pietra Ligure e Finale FBC, difenderà i pali del sodalizio nolese.

Il pokerissimo calato dal duo Bordone-Parodi si conclude con il trasferimento a titolo temporaneo dal Finale FBC, del difensore Francesco Bruni, anch’egli classe 2004, giocatore di grande personalità nonostante la giovane età, che potrà essere utilizzato in tutti i ruoli della difesa ed all’occorrenza nelle posizioni difensive del centrocampo. Giocatore duttile, dotato di un’importante fisicità che lo rende insuperabile nel gioco aereo a qui si aggiungono elevate qualità tecniche.

Tutti i nuovi elementi saranno a disposizione del nuovo allenatore Gigi Cavaliere per la fase di preparazione atletica.

La Polisportiva Nolese desidera ringraziare il Direttore Generale del Finale FBC, Andrea De Min, per la proficua collaborazione e per l'impegno profuso nel portare a termine questa operazione. Le due società hanno infatti gettato le basi per uno scambio di giocatori che porterà nuovi innesti alla rosa biancorossa nelle prossime settimane.

Oltre ai cinque già ufficiali, il duo Bordone-Parodi è in continuo movimento per rinforzare la rosa a disposizione di mister Cavaliere. Sono infatti in dirittura di arrivo gli acquisti di Andrea Gagliano e Simone Catrofilippo. Due giocatori che potrebbero ulteriormente aumentare il tasso di qualità della squadra.