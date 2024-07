Non si ferma l'onda di BellissimA, il Genoa dona una maglia rossoblù ad Annalisa

Una vera onda di entusiasmo quella che ha invaso l'Arena del Mare del Porto Antico ieri sera (17 luglio, ndr), a Genova, per il ritorno su di un palco ligure per Annalisa che ha esordito con un "grazie Genova, non vedevo l’ora di dirlo".

Un affetto mai nascosto quello tra l'artista savonese di Carcare, nonché presidente onoraria del locale club calcistico biancorosso, e i suo conterranei liguri, un legame palesatosi anche qualche mese fa, quando la sua "Bellissima" divenne prima ispirazione per la Gradinata Nord e il popolo genoano come base musicale per un coro diventato celebre di scherno ai cugini blucerchiati, poi colonna sonora per la campagna abbonamenti del Genoa nella scorsa stagione.