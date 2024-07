Calcio, Imperia. Già finità l'esperienza di Greco e De Rose, in arrivo in nuovo ds

Importanti novità, dopo l' ufficializzazione da parte della società del via libera della Covisod all'iscrizione dei nerazzurri al prossimo campionato di serie D all'orizzonte per l'Imperia, su più fronti: da quello societario fino al calciomercato. "In questi giorni sarà presentato il nuovo direttore sportivo" conferma il direttore generale Matthew Scuffi.

Diesse che, contrariamente ad alcuni rumors circolati nelle ultime ore, non sarà Giancarlo Riolfo. "Stiamo valutando anche alcuni profili per inserire in organigramma un responsabile dell'area tecnica" aggiunge Scuffi.

Mentre sono già ai saluti Greco e De Rose: "Inizialmente inseriti come consulenti per questa prima fase di mercato, non si sono poi dimostrati all'altezza per gli incarichi che sarebbero stati assegnati" dichiara il DG nerazzurro.

Sul fronte mercato, sono giorni caldi soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo: "Stiamo definendo alcune trattative con un terzino della Vogherese, un altro terzino classe 2005 del Giana Erminio e un classe 2006, sempre terzino, della Primavera dello Spezia".

E anche per la porta, qualcosa si muove. Sembra vicina la riconferma di Sylla, che essendo classe 2003 sarà comunque un over, e a tal proposito la dirigenza si sta adoperando per avere in organico anche la possibilità di scegliere un portiere under: "Rinaldi, che ringraziamo per il contributo dato la scorsa stagione, non è stato riconfermato. Stiamo trattando con i settori giovanili di Lazio e Sampdoria per un estremo difensore giovane" conclude Scuffi.