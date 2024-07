Calciomercato, Vado. Saluta anche Cenci, il giocatore va al Fossano

Come annunciato dal direttore generale Luca Tarabotto, anche Christian Cenci avrebbe lasciato il Chittolina durante la sessione estiva di mercato.

La mezz'ala classe 1998 rimarrà nel girone A, andando a rinforzare le fila del Fossano.

"Nuovo rinforzo in casa Fossano Calcio: la società è lieta di comunicare che Christian Cenci, classe 1998, sarà un nuovo giocatore blues.

Il centrocampista che vanta oltre 200 partite tra serie C e serie D, arriva dal Vado. Prima per lui esperienze a Ravenna, Forlì, San Cataldese e Nereto, per citarne alcune".