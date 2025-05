Calcio, Masone. Playoff aperti a ogni esito per mister Bruzzone: "Squadre dai valori simili, con la Spotornese avremmo dovuto segnare di più" (VIDEO)

Le urla di mister Massimiliano Bruzzone sono risuonate in maniera potente per buona parte dei novanta minuti disputati dal Masone, lo scorso fine settimana, sul campo di Quiliano.

Al tecnico non è piaciuta una certe sufficienza soprattutto in fase offensiva contro la Spotornese, superata comunque per tre reti a una.

Tra poche ore prenderanno il via i playoff, con il primo confronto contro il Multedo. La prima tappa di un percorso che all'interno del girone B si preannuncia aperto a ogni esito, dato l'ottimo valore tecnico di tutti i club qualificati.