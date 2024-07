Calcio. Ai "Figgi du Leze" il Memorial dedicato a Mario Sanna (FOTO)

Si è disputato domenica scorsa, 14 luglio, a Quiliano il 1^ memorial Mario Sanna, con oltre 50 ex giocatori e amici di Mario, Christian e della famiglia Sanna.



Una bellissima giornata di amicizia e di sport, durante la quale si sono affrontate le squadre di “Figgi du Leze”, che si sono imposti in finale contro i Quiliano Boys, e Zinola Old Style che hanno avuto la meglio sui Vado Legend's nel match valido per il 3/4 posto.



Nel vivissimo ricordo di Mario “Penna bianca”, (ex calciatore e mister di Vado, Mallare e Zinola tra le altre) le partite sono state molto emozionanti ed appassionate, con una foltissima cornice di pubblico.



Si è colta l’occasione per fare una raccolta di beneficenza per un progetto nel territorio quilianese.



"Un grande ringraziamento va a tutti i partecipanti agli organizzatori Gigi Cavaliere, Simone Mara e Loris Cubaiu, alla famiglia Sanna ed alla società Quiliano-Valleggia per l’ospitalità".