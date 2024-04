Calcio, Eccellenza. Primo match point Imperia, Cairese e Pietra Ligure devono riprendere subito a correre

La sosta pasquale ha reso la marcia di avvicinamento al primo match point per l'Imperia quasi eterna, ma all'interno di tutto l'ambiente nerazzurro è palese la voglia di chiudere i conti già oggi a Santa Margherita Ligure per blindare matematicamente il primo posto e il ritorno in Serie D.

I gialloblu sfideranno i tanti ex passati al Campomorone, su tutti mister Diego Alessi, per mantenere in primis il ritmo del Rivasamba e conservare il secondo posto in graduatoria. Anche il Pietra Ligure deve però mantenere i ritmi alti contro il Rivasamba (ospite del Baiardo), per evitare che il gap dalla terza piazza superi gli attuali sei punti.