Calcio, Imperia: attesa per le nuove ufficialità, ds ancora in stand by

Per la giornata di domani sono attesi importanti annunci da parte dell'Imperia. Lunedì prossimo, 29 luglio, la squadra si radunerà in vista del ritiro, la cui sede dovrebbe essere ufficializzata, appunto, domani, anche se si tratterà di una sede non molto distante dalla zona, probabilmente in zona.

Sul fronte mercato, potrebbero essere annunciati nuovi innesti. Le "ultime" parlavano di trattative avviate con un terzino proveniente dalla Vogherese, un altro terzino classe 2005 del Giana Erminio e un classe 2006, sempre terzino, della Primavera dello Spezia. Per il secondo portiere, attendendo la conferma definitiva di Sylla, le trattative sono avviate con i settori giovanili di Lazio e Sampdoria.

Sembra remota invece la possibilità che domani venga presentata la nuova figura del direttore sportivo. Per quella bisognerà ancora aspettare. Ma intanto il DG Scuffi, insieme a mister Buttu e al suo staff, stanno lavorando per allestire una rosa più completa possibile in vista dell'inizio del ritiro.

Al momento, in organico figurano capitan Giglio, Scalzi, Costantini, Scarrone, Gandolfo, Castagna, Ravoncoli, Garibbo, Cassata, Comiotto, Totaro, Monaco, Di Salvatore, e le coppie di gemelli Graziani e Destito.