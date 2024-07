Calciomercato, Finale. Finalmente Ballone per il centrocampo giallorossoblu

Il nome di Leonardo Ballone era stato uno dei primi ad essere mormorato tra le indiscrezioni di mercato già dallo scorso giugno.

Il regista sembrava in cima alla lista del Finale ed effettivamente è stata proprio la società diretta dal presidente Cappa ad aggiudicarsi le prestazioni dell'ex giocatore di Pietra Ligure e Ceriale.

Un innesto giovane per mister Brignoli, ma già con una buona esperienza nei tornei dilettantistici.

"Nuovo centrocampista per l' Fbc Finale: Leonardo Ballone ex Pietra Ligure e Ceriale, il presidente Candido Cappa da il benvenuto a Lorenzo in maglia giallorossoblu!"