Triathlon: Luciani e Gattuso a confronto con l'assessore Ferro e il consigliere Vaccarezza

Un incontro all’insegna dello sport e della programmazione per il futuro quello che si è svolto questa mattina tra il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, e i rappresentanti regionali della Federazione Triathlon: il presidente Silvano Luciani e il consigliere Massimiliano Gattuso.

A darne notizia è stato Vaccarezza, che ha commentato: "Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare, insieme all'Assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, Silvano Luciani e Massimiliano Gattuso. Silvano è il presidente del Comitato Regionale Liguria, Massimiliano è Consigliere Regionale della Federazione Triathlon e Consigliere Regionale della Federazione Italiana Nuoto, è inoltre presidente della Società Doria Nuoto Loano. Una piacevole occasione per far conoscere all'Assessore la loro attività a livello nazionale per quanto riguarda il Triathlon, e raccontare i tanti progetti di livello nazionale della Società Doria Nuoto per il prossimo futuro".