Doria Nuoto, incetta di medaglie alla piscina di Lago Figoi nel IV "Trofeo Piccole Donne": cinque primi posti

Centinaia talentuose atlete di nuoto artistico e un'atmosfera carica di passione e competizione. Questi gli ingredienti del IV "Trofeo Piccole Donne", andato in scena il 22 e 23 marzo 2025 nella piscina di Lago Figoi, a Genova.

Con oltre 600 iscritte e la partecipazione di ben 25 società, tra cui la loanese Doria Nuoto, la manifestazione ha registrato un grande successo in termini di adesione. A rendere ancora più significativo l'evento è stata la sua finalità benefica: l'intero ricavato è infatti destinato al Centro Antiviolenza Mascherona, aggiungendo un importante valore sociale alla competizione.

La prima giornata, sabato 22 marzo, ha visto protagoniste le categorie Baby Sincro, Giovanissimi ed Esordienti B, impegnate in gare emozionanti. Le squadre, provenienti da diverse regioni come Piemonte, Lombardia e Veneto, hanno dato il massimo per conquistare il podio. Tra i momenti più entusiasmanti, spiccano le vittorie delle squadre Giovanissime, del Trio e del Duo Misto, che hanno conquistato il primo posto, confermando l'elevato livello tecnico e artistico di queste giovani promesse del nuoto sincronizzato.

Nella seconda giornata, ossia domenica 23 marzo, a scendere in acqua sono state le categorie più avanzate: Ragazze, Junior e Assolute loanesi sono state protagoniste di una competizione intensa e di alto livello. Con l’aumento della difficoltà delle esecuzioni, le atlete hanno dimostrato non solo notevoli capacità tecniche, ma anche grande resistenza fisica e mentale.

Nella categoria Ragazze, la competizione è stata particolarmente accesa, con il podio conteso tra atlete di diverse società regionali. La medaglia d'argento nel singolo per il Doria Nuoto è stata un risultato di grande prestigio, mentre il quarto posto della squadra, dovuto a qualche errore di esecuzione, ha lasciato un pizzico di rammarico. Tuttavia, la compattezza e lo spirito di gruppo hanno confermato la crescita della squadra.

Grande emozione anche nella categoria Junior, con il secondo posto nel singolo, il terzo nel doppio e l’oro nel trio, una formazione al debutto che ha regalato una performance straordinaria, dimostrando un’intesa perfetta.

A coronare la giornata è arrivato l'oro nel libero combinato, confermando la qualità dell’allenamento e la dedizione delle atlete loanesi. In uno sport che richiede preparazione rigorosa e resilienza, le ansie, la fatica e il sacrificio sono stati ripagati dal successo e dal riconoscimento ottenuto in questa prestigiosa competizione.