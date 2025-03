Sanremo: vela, grande successo per la ventesima edizione dell’International Italian Dragon Cup

Si è svolta nel weekend appena trascorso la International Italian Dragon Cup evento molto atteso nel calendario delle regate internazionali, che si svolge ogni anno e attrae equipaggi di alto livello provenienti da diverse nazioni. Le condizioni meteo avverse, con venti forti e piogge improvvise, non hanno comunque impedito agli equipaggi delle ventisei imbarcazioni provenienti da nove nazioni di darsi battaglia con determinazione e spirito di competizione. Nonostante le difficoltà, sono state disputate quattro prove di straordinaria qualità, dove la maestria velica e la tenacia degli atleti sono emerse in tutta la loro intensità.

Giovedì e venerdì le condizioni proibitive del vento non hanno reso possibile nessuna regata ma sabato e domenica si è recuperato. Due le classifiche in gara, l’International Italian Dragon Cup ed il Campionato Italiano della classe. Lotta in testa alla classifica tra 'Transbunker', portacolori dello Yacht Club Sanremo timonato da Yevgen Braslavets e 'Jeroboa' dell’Inglese Gavia Wilkinson-Cox con al terzo posto 'High Times' dello svedese Karl Gustav Lohr.

Per il Campionato Italiano il vincitore è 'Javelin' di Fabio Mangione davanti al presidente del sodalizio sanremese Beppe Zaoli con la sua imbarcazione 'Dragon Fly' e al terzo posto 'Truestory' timonata da Marco Gerbaudo. Al venerdì sera, il Royal Hotel ha ospitato un bel momento di convivialità, con una splendida premiazione riservata alle regate Winter Series dove a trionfare è stato l'equipaggio di Transbunker. La serata è proseguita con un elegante cocktail, gentilmente offerto dallo stesso hotel, che ha regalato agli ospiti un'atmosfera raffinata e accogliente, perfetta per celebrare i successi velici e rafforzare lo spirito di comunità che caratterizza questi eventi.