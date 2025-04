Nuoto: ben 12 medaglie per gli atleti della 'Sanremo Like Swim' alle finali regionali in vasca corta a Genova (Foto)

Al crepuscolo della stagione invernale, la Sanremo Like Swim si regala le ultime medaglie (ben dodici!) nelle finali regionali di categoria in vasca corta alla Sciorba di Genova. Dieci gli atleti ponentini ai blocchi di partenza: sei di Bordighera (Renzo Bedin, Riccardo Gibelli, Edoardo Dolce, Emanuele Pandolfi, Claudia Gibelli e Mattia Bertellini), sotto la guida di coach Cristina Avallone al Palasport Biancheri di via Diaz, e quattro di Sanremo (Leonardo Laura, Giacomo Lanteri, Matteo Di Giorgio e Vittorio Anfosso), di stanza alla Comunale.

Al bottino-record di metalli preziosi hanno concorso le ottime prove di Renzo Bedin, argento nei 50 delfino (a soli dodici centesimi dall’oro) e bronzo nei 100 sempre delfino; Riccardo Gibelli, bronzo nei 50, 100 e 200 delfino; Claudia Gibelli, bronzo nel 200 rana (con un crono distante appena mezzo secondo dal limite posto per partecipare ai campionati italiani di Categoria); Emanuele Pandolfi, argento nei 50 rana e bronzo nei 100 rana; Giacomo Lanteri, bronzo nei 200 misti, nei 100 e 200 dorso e argento nei 400 misti (anche in questo caso, sfiorata la qualificazione ai campionati italiani di categoria: quindici centesimi!); Vittorio Anfosso, bronzo nei 100 delfino e argento nei 200 dello stesso stile.

Ma come sempre, le note liete non si limitano ai podi. C’è infatti da registrare il lusinghiero quarto posto di Leonardo Laura, che quasi tocca per terzo (tre decimi lo lasciano ai piedi del podio) e si porta a casa il personale best nei 100 delfino; nelle distanze più lunghe, invece, Matteo Di Giorgio coglie una sesta piazza nei 1500 stile libero e una settima negli 800 dello stesso stile; infine, Mattia Bertellini, al rientro dopo un incidente che lo ha fermato per due mesi, ha conseguito un confortante ottavo posto nei 100 rana e un settimo nei 200.

Sono parole di elogio quelle espresse dal presidente Sebastiano Bonaccorso e dagli allenatori verso i ragazzi, le cui prestazioni – al di là dei piazzamenti finali – sono ritenute più che soddisfacenti anche in virtù dei buoni riscontri cronometrici. Il miglior viatico per la stagione estiva, che vedrà cimentarsi i tesserati della SLS in vasca da 50 metri.