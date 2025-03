Vela. Pollice alto a Varazze per la Coppa Stefano Neri 2025

Si è conclusa a Varazze la "Coppa Stefano Neri" 2025, con tre fantastiche prove disputate sabato 22 marzo, mentre domenica 23 la mancanza di vento non ha consentito la discesa in acqua delle numerose imbarcazioni, "pronte al via del Comitato di Regata", purtroppo non pervenuto.



I primi classificati dopo 3 prove valide sono:

- ILCA 4 - Randone Fabio del Circolo Nautico Andora ASD – Prima per le ragazze, Danesin Vittoria, della LNI Genova Sestri Ponente;

- ILCA 6 - Pellegrino Pietro del Varazze Club Nautico ASD - Prima per le ragazze, Sciutto Marta, del Circolo Nautico del Finale ASD;

- ILCA 7 - Burlando Dario dello Yacht Club Italiano ASD.

. Classifica completa sulla Bacheca Ufficiale della Coppa Stefano Neri 2025...>>



La tradizionale "Regata di Primavera", riservata alle "Classi ILCA Dinghy 4, 6 e 7", organizzata dal Varazze Club Nautico, con la collaborazione della Direzione del porto turistico della “Citta delle Donne” e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è valida per l’assegnazione dei punti, in ordine alla Ranking List Zonale, delle rispettive classi.

I vincitori della "Coppa Stefano Neri" 2025, sono stati premiati dai responsabili del Circolo Velico varazzino, da Marcella Ercoli, Consigliere della I Zona FIV Liguria, e dall’Ing. Luigi Pierfederici, Sindaco della città di Varazze.