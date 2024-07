Atletica Arcobaleno. Ai Campionati Italiani giovanili pollice alto per Vigliani e Vaccari

Trasfertona “calda” in quel di Rieti per la pattuglia dell’Atletica Arcobaleno Savona, con 9 atleti impegnati nelle gare individuali oltre alla staffetta 4x100 juniores maschile.

I riscontri maggiormente positivi arrivano dai due junior (entrambi al primo anno di categoria) Marcoaurelio Vigliani e Federico Vaccari.

Marcoaurelio, impegnato sui 110 ostacoli, si migliora sia in batteria (15.18), che in semifinale (corsa in 15.10), concludendo in 17 posizione una gara dai contenuti tecnici piuttosto elevati.

Federico, impegno sui 400 piani, ha coperto la distanza a ritmo di nuovo primato personale chiudendo in 49.16 e classificandosi in 12° posizione.

C’era attesa per la martellista junior Ilaria Cavanna ma purtroppo due lanci nulli ed uno a 44,22 non sono stati sufficienti per raggiungere una finale abbondantemente alla sua portata. Giornata no, ma si guarda al futuro, sempre con ottimismo.

Rimanendo tra le juniores si conferma vicina ai suoi standard stagionali Anna Crovetto, correndo i 400 piani in 58.18, crono che le vale la 18° posizione complessiva.

Elisa Moro, schierata sui 400 ostacoli, fa fatica a tenere il ritmo tra le barriere ed arriva al traguardo con grande difficoltà. Il suo crono di 1.10.22 è purtroppo lontano di 5 secondi dallo stagionale.

La staffetta 4x100 juniores si conferma su un discreto crono di 43.80, con cambi assolutamente “di sicurezza” che probabilmente comportano il sacrificio di decimi importanti, ma che consentono di portare il testimone all’arrivo… 12° posizione nella classifica generale, non male!

Nella categoria promesse/under 23 in gara 4 alfieri. Gli 800isti Marco Zunino e Nicolò Reghin concludono la prova rispettivamente in 1.52.40 e 1.53.79. Per Marco 9° posizione di classfica, 13° posto per Nicolò.

Nicolò Saettone si ferma a 4 metri nell’asta, con purtroppo 3 nulli alla misura successiva di 4,20. 16° piazza per lui.

Ludovico Vaccari è lontano dai suoi standard migliori. Copre la distanza dei 5.000 metri in 15.22.96, crono che gli vale la 17° posizione nella classifica generale.