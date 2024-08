Calcio, Imperia. Buttu dopo la pubblicazione dei gironi: "Le partite con Sanremese, Albenga e Varese non mi lasciano indifferente..."

Non erano annunciate sorprese particolari dalla composizione dei gironi della prossima Serie D da parte della Lega Nazionale Dilettanti, e infatti è andato tutto secondo le aspettative: le sette squadre liguri che affronteranno la prossima quarta serie sono nuovamente inserite nel Girone A, insieme a dieci piemontesi e tre lombarde.

Per l'allenatore dell'Imperia Pietro Buttu, che dopo sei anni tornerà ad allenare in Serie D, sono saltate subito all'occhio tre formazioni che hanno scatenato reazioni personali particolari:

"Innanzitutto non si può non pensare al ritorno del derby contro la Sanremese, poi per me sarà bello tornare a giocare a Varese, visti i trascorsi che mi legano a mister Sannino, che del Varese ha fatto la storia. E poi sarà sicuramente suggestivo tornare all'Annibale Riva dopo aver vinto l'Eccellenza con l'Albenga due stagioni fa: sono tre incroci che non mi lasciano indifferente a livello emotivo" commenta Buttu.

Mentre su quello che è il girone, poco altro da aggiungere in questa fase: "Ora aspettiamo la composizione dei calendari, ma a prescindere bisognerà essere concreti e pragmatici: l'obiettivo che abbiamo in testa, la salvezza, resta sempre quello".

Proseguono intanto gli allenamenti al "Ferrando" di Alassio da parte del gruppo nerazzurro, al quale in questi giorni sono aggregati alcuni giocatori in prova. Per quanto riguarda il calendario del campionato, la LND aveva indicato il 12 o il 13 agosto come date possibili per la pubblicazione