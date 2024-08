Calcio, Vado. Il dg Tarabotto promuove la stabilità del girone: "Un aiuto a livello organizzativo. Varese nostro primo avversario? Il vantaggio lo avrà chi partirà forte"

Conosciuti i nomi degli avversari all'interno del girone A, stamane per il Vado è arrivato il momento della prima sgambata in famiglia.

Il direttore generale Luca Tarabotto ha accolto di buon grado la sostanziale stabilità geografica del raggruppamento nord occidentale, subito dopo l'ufficializzazione della Lega Nazionale Dilettanti:

“Rispetto alle attese c'è stato il mantenimento del Varese nel nostro girone, mentre il Piacenza rimarrà in quello emiliano. Credo che avere una determinata stabilità aiuti i club nell'impostare la nuova stagione sia a livello tecnico che logistico. Si conoscono gli avversari, le strutture e le figure di riferimento delle altre società.

Varese prima avversaria per la zona alta? Lanciarsi ora in previsioni è ovviamente prematura, credo però che chi partirà al meglio avrà un grande vantaggio in termini di entusiasmo, ambiente e comunicazione. Questa sarà la nostra prima sfida: riuscire ad avere una nostra identità, pur avendo rivoluzionato la rosa, in un lasso di tempo accettabile".