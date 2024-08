Calciomercato. Quante conferme per l'Albenga. I volti nuovi sono La Vigna e Pinna. in trattativa Pisanu

Dichiarazioni ufficiali non ne sono ancora arrivate dall'Annibale Riva, ma la foto pubblicata stamane su Instagram da parte del club ingauno ha fornito più di un indizio sulla rosa a disposizione di mister Mariotti.

Diciannove i giocatori in totale, con anche un buon numero di conferme rispetto alle voci circolate nelle ultime settimane, e tanti giovani.

Si parte dalla porta con gli estremi difensori Salvato e Bisazza, passando per la difesa con Galliani e Legal, fino ad arrivare al centrocampo e alla trequarti con Tesio, Lavecchia e Di Stefano.

Tra i nuovi arrivi, riconoscibili l'ex attaccante di Latte Dolce, Muravera, Arzachena e Real Casalnuovo, Giovanni Pinna (classe 2001), e Nicolas La Vigna, cnetrocampista classe 1997 con un buon numero di presenze in Serie C tra Piacenza, Pro Piacenza, Pontedera e Picierno. Gli ultimi anni il mediano milanese li ha vissuti in D con Torres, Lentigione e Acireale.

Sul fronte trattative uno dei nomi più chiacchierati è invece quello di Michele Pisanu, centrocampista trentunenne che con il tecnico Mariotti ha condiviso l'esperienza al Cynthialbalonga.

Al fianco dello stesso allenatore, il preparatore atletico Serafino Santoro e un autentico pilastro bianconero come il magazziniere Agostino Benvenuto.