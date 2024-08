Parigi 2024. Il Settebello sta per chiudere la fase a gironi, alle 21:05 il penultimo match con la Romania

Penultima fatica della prima fase di Parigi 2024 per la nazionale italiana maschile di pallanuoto: alle 21.05 i i ragazzi del ct Sandro Campagna affrontano la Romania in quello che sarà l'ultimo match disputato all'Aquatics Centre: dal prossimo turno, infatti, Il carrozzone della pallanuoto olimpica si sposterà a La Défense Arena, sede dell'ultimo turno dei gironi e della fase finale.

Per gli azzurri, in classifica appaiati alla Grecia, l'occasione per insediarsi in vetta da soli: in giornata gli ellenici hanno infatti ceduto il passo alla Croazia 14-13. Attualmente al primo posto ci sono i croati, una vittoria del 7bello contro i rumeni guidati in panchina dall'ex Rari Bogdan Rath (con Savona vincitore di uno scudetto e di una Coppa Len) spingerebbe l'Italia ad un passo dalla qualificazione come prima del raggruppamento: a quel punto nell'ultima giornata con la Grecia basterebbe una sconfitta ai rigori per piazzarsi davanti a tutti.

Per Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia, rappresentanti della Rari Nantes Savona in nazionale, e compagni un'occasione ghiotta per ipotecare un accoppiamento più morbido ai quarti di finale ed evitare di ritrovarsi nella stessa parte di tabellone della forte Spagna, già sicura prima del Girone B.