Savona, infiltrazioni d'acqua alla piscina Zanelli il Comune affida i lavori di impermeabilizzazione

Problemi di impermeabilizzazione della piscina Zanelli, causa di infiltrazioni nell'impianto, hanno costretto il Comune a correre ai ripari e assegnare i lavori per isolare l'impianto.

Le infiltrazioni sono state riscontrate in seguito ad un sopralluogo dei tecnici del Comune in alcune parti della piscina, in particolare nella guaina impermeabilizzante nei bocchettoni di scarico sulla copertura e nei giunti tra un setto e l'altro in facciata.

I lavori sono stati affidati alla ditta Elettroeuropa di Valleggia per la cifra di circa 23mila euro e riguarderanno: il risvolto della guaina impermeabilizzante nei bocchettoni di scarico sulla copertura; il ripristino con silicone dei giunti tra un setto e l'altro in facciata dove si , riscontrata l'entrata di acqua piovana, il ripristino dei pannelli del contro-soffitto e vano tecnico ammalorati a causa di infiltrazioni d'acqua.