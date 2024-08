Calcio. Finisce un'era, Andrea Baudi e la Fezzanese si separano

La nota del club verde:

"Dopo 14 campionati conditi da 332 presenze e ben 160 goal, oltre ad altri 29 messi a referto nelle varie coppe e play off play out disputati, le strade della Usd Fezzanese e del "mago" Andrea Baudi si dividono.





La scelta nasce esclusivamente da motivi di natura extracalcistica, che rendono purtroppo incompatibile il prosieguo del rapporto sportivo. Andrea è stato per molti anni una colonna portante, oltreché vera bandiera moderna del sodalizio della famiglia Stradini, con cui è legato ormai da anni anche da un solido rapporto lavorativo; anzi, proprio questo stretto legame fiduciario è stato il motivo principale per il quale Andrea è stato accolto a braccia aperte per ben due volte, dopo le esperienze sportive da lui desiderate in altri sodalizi.





Ricordiamo che oltre gli straordinari risultati personali, ha vinto 2 campionati d'Eccellenza, 2 Coppe Regionali d'Eccellenza, oltre alla meravigliosa promozione in serie D attraverso gli spareggi nazionali, di cui era l’ultimo giocatore in Rosa a ricordarla.





Andrea, sai bene che sei stato, sei e resterai sempre UNO di NOI! Siamo certi che questo di oggi è solo un semplice arrivederci, visto il reciproco affetto che ci lega……. Grazie di tutto, Capitano!"