Calcio. Il Genoa chiama Eros Giglia, l'ex preparatore di Imperia e Albenga entra nell'Under 16 rossoblu

Nel corso degli ultimi anni il Genoa ha sempre provato a a valorizzare i migliori prospetti del territorio ligure all'interno del vivaio rossoblu.

Una cornice non legata esclusivamente ai calciatori, ma a tutte le figure che abitualmente orbitano all'interno di una società di calcio.

Uno degli ultimi esempi è quello di Eros Giglia: l'ormai ex preparatore atletico di Albenga e Imperia. Un ultimo biennio ricco di soddisfazioni per l'ex giocatore di Baia Alassio e Loanesi, complice anche l'ingresso a Coverciano per l'abilitazione federale.

Pochi giorni fa il club rossoblu ha confermato l'arrivo di Giglia nel vivaio del club più antico d'Italia, in particolare nella formazione Under 16, a fianco di mister Valiani.