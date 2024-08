Parigi 2024, Pallanuoto. Sarà l'Ungheria a sfidare domani il Settebello

Nell'ultima giornata della fase a gironi arriva la prima sconfitta del Settebello a Parigi 2024. L'Italia perde di misura, 9-8, contro la Grecia, che la supera nella classifica del girone: 11 punti per entrambe le nazionali, ma ellenici avanti in virtù dello scontro diretto favorevole. Con il successo degli Stati Uniti per 14-11 sulla Croazia, si definisce l'ordine delle squadre qualificate nel gruppo A: l'Italia si piazza al secondo posto, alle spalle della Grecia e davanti ad americani e croati. Nel quarto di finale, in programma mercoledì alle 20:35, gli azzurri sfideranno l'Ungheria, terza nel girone B e bronzo a Tokyo 2020.