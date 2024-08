Calcio. Prima amichevole per la Carcarese, il Campomorone passa al Corrent 3-0

E' andato al Campomorone il test match di ieri pomeriggio contro la Carcarese.

La squadra dei tecnici Alessi e Monteforte si è imposta 3-0, con la doppietta di Montemagno e la rete di Turone.

Un'autentica prima volta per i biancorossi, complici i dettami tattici di mister Battistel, contro una squadra dai principi molto similari ma abituata a interpretarli ormai da una stagione come quella genovese.

I biancorossi torneranno in campo mercoledì per nella sfida interna contro lo Speranza.