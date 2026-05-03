Calcio | Seconda Categoria. Villanovese, Priamar e Pallare in campo per i playoff

Posto il punto sulla regular season in entrambi i gironi ponentini, prenderanno il via nel pomeriggio gli spareggi di fine stagione del campionato di Seconda Categoria.
Sul fronte playoff, Vallecrosia e Villanovese (calcio d’inizio alle 15:00) si contenderanno l’accesso alla fase regionale, mentre Priamar–Pallare (ore 16:30 al Levratto) designerà la sfidante del Sassello nella finale interna del Girone B.
Ha invece valore puramente regolamentare — vista l’assenza, a ponente, del campionato di Terza Categoria — il playout tra Rocchettese e Murialdo, in programma alle 16:30. Domenica prossima la sfida di ritorno.