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Calcio | 03 maggio 2026, 12:03

Calcio | Seconda Categoria. Villanovese, Priamar e Pallare in campo per i playoff

Si gioca anche Rocchettese - Murialdo, seppur i playout non avranno conseguenze in ottica retrocessioni

Calcio | Seconda Categoria. Villanovese, Priamar e Pallare in campo per i playoff

Posto il punto sulla regular season in entrambi i gironi ponentini, prenderanno il via nel pomeriggio gli spareggi di fine stagione del campionato di Seconda Categoria.

Sul fronte playoff, Vallecrosia e Villanovese (calcio d’inizio alle 15:00) si contenderanno l’accesso alla fase regionale, mentre Priamar–Pallare (ore 16:30 al Levratto) designerà la sfidante del Sassello nella finale interna del Girone B.

Ha invece valore puramente regolamentare — vista l’assenza, a ponente, del campionato di Terza Categoria — il playout tra Rocchettese e Murialdo, in programma alle 16:30. Domenica prossima la sfida di ritorno.

Redazione

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