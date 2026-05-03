Calcio | Prima Categoria. Programma ridotto dopo la rinuncia della San Filippo, Cisano e Borghetto vogliono evitare i playout

Saranno sette le gare in programma questo pomeriggio nel Girone A di Prima Categoria.

La San Filippo Neri ha infatti deciso di non presentarsi sul campo del Ventimiglia: per i frontalieri, già qualificati ai playoff regionali, sarà ratificata in settimana la vittoria a tavolino per 3-0.

Nelle retrovie resta ancora da definire l’accoppiamento playout. In quest’ottica, occhi puntati sulle sfide Cisano–Golfodianese, Borghetto–Albingaunia e Camporosso–Bordighera Sant’Ampelio.

Per quanto riguarda le altre savonesi, l’Andora sarà di scena sul campo dell’Ospedaletti, mentre andrà in scena il derby valbormidese tra Cengio e Dego. L’Altarese, infine, farà visita alla capolista Virtus Sanremese.



