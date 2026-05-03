Calcio | Eccellenza. Pietra - Fezzanese vale l'accesso alla finale playoff, primo round salvezza tra Loano e Voltrese

Prende il via oggi il cammino del Pietra Ligure nel tabellone playoff.
La squadra di Moraglia è chiamata a vincere le prossime due gare per conquistare il diritto di rappresentare la Liguria nella fase interregionale degli spareggi promozione.
Il primo ostacolo sarà la Fezzanese, capace di imporsi in entrambi gli scontri diretti in campionato, ma battuta ai rigori nel rocambolesco epilogo di Coppa. Chi uscirà vincitore affronterà in finale il Campomorone. In caso di parità al termine dei novanta minuti si andrà ai tempi supplementari; qualora l’equilibrio dovesse persistere anche dopo l’extra time, sarà il Pietra Ligure — meglio classificato — ad accedere all’atto conclusivo contro la squadra di Corradi. Fischio d'inizio al Devincenzi alle 15:00
Si giocherà invece sulla doppia sfida, tra andata e ritorno, il confronto decisivo tra San Francesco Loano e Voltrese: primo atto oggi all’Ellena (ore 16:30), ritorno tra sette giorni al San Carlo.
Obbligatorio per i rossoblu prevalere come gol realizzati in entrambi gli incontri per riuscire ad evitare la caduta in Promozione.