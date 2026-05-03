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Calcio | 03 maggio 2026, 11:27

Calcio | Promozione. Girone A all'atto conclusivo, ultimo sforzo playoff per il Savona

Calcio | Promozione. Girone A all'atto conclusivo, ultimo sforzo playoff per il Savona

Dopo il 2-2 di ieri pomeriggio tra Legino e Albissole, si chiude oggi la regular season del campionato di Promozione.

Il Savona va a caccia del successo sul campo del Ceriale, già salvo, per blindare l’accesso ai playoff e restare entro i sette punti dalla Praese, attesa dalla sfida interna contro la Baia Alassio.

In coda è già aritmetica la retrocessione del Serra Riccò, mentre è ormai in vista il confronto playout che vedrà di fronte Little Club e Superba.

Il Finale saluterà la stagione al Borel contro la Sampierdarenese, mentre il Pontelungo affronterà gli ultimi novanta minuti sul campo del Ca de Rissi.

Redazione

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