Calcio | Serie D. Il Vado celebra la Serie C, Celle Varazze e Cairese in campo per la salvezza diretta

Sarà una domenica dai due volti per le squadre savonesi impegnate nel Girone A del campionato di Serie D.
Al Chittolina di Vado andrà in scena il giorno della grande festa, dopo la matematica conquista della promozione in Serie C.
La sfida con la Biellese — protagonista di una stagione di alto livello sotto la guida di Prina — si preannuncia come una classica passerella per la formazione di mister Sesia, con tanto di premiazione finale da parte della Lega Nazionale Dilettanti e un ricco rinfresco per celebrare insieme ai sostenitori rossoblù.
Di tutt’altro tenore, invece, la domenica di Celle Varazze e Cairese, chiamate a novanta minuti decisivi per evitare il gorgo dei playout.
Una vittoria sui campi di Imperia e Gozzano garantirebbe la permanenza in categoria, mentre con un pareggio i giochi potrebbero farsi più complessi, con l’entrata in gioco, soprattutto per la squadra di Boschetto, della classifica avulsa (ben cinque squadra potrebbero infatti chiudere la stagione con 42 punti in graduatoria).