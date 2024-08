Calcio, Ospedaletti. Il dt Carmelo Luci lancia i giovani orange: "Tanti sono pronti per l'esordio tra i grandi"

Il suo arrivo all’Ospedaletti lo ha riportato a lavorare al fianco dell’amico Fabio Luccisano, ricomponendo così una delle coppie più iconiche del calcio ponentino.

Carmelo Luci, neo direttore tecnico dell’Ospedaletti, lavorerà con la Prima Squadra e con la Juniores. Sarà uno dei collanti tra il settore giovanile e il calcio dei grandi, proprio come da impostazione di una società che da sempre punta sulla crescita dei giovani con l’obiettivo di portarli a essere pronti per il grande salto.

Lo abbiamo incontrato nei giorni che precedono il via alla stagione 2024/2025 per fare il punto sul suo incarico e sulle prospettive per l’annata che sta per iniziare.

“Anche se in piccola parte, ho collaborato alla costruzione della squadra sempre a stretto contatto con Fabio Luccisano - dice il direttore tecnico orange - mentre, per quanto riguarda la Juniores, abbiamo incontrato i ragazzi, so che era una squadra già costruita e, infatti, abbiamo solo integrato con qualche elemento. I ragazzi dell’anno scorso sono rimasti tutti ed è importante”.

L’obiettivo dell’Ospedaletti è sempre quello di portare i ragazzi a esordire in Prima Squadra, motivo che ha spinto la società a puntare sullo stesso staff sia per i ‘grandi’, sia per la Juniores. “Lo faremo anche quest’anno - commenta Luci - con un allenatore come Fabio Luccisano e con la mia collaborazione la costruzione delle due squadre avviene in simultanea, vediamo direttamente la crescita dei ragazzi e i tempi si accelerano”.

Infine, un focus sugli obiettivi stagionali: “Ripeto, l’obiettivo è sempre quello di portare tanti ragazzi in Prima Squadra. Nella parte finale della scorsa stagione ero andato a vedere le ultime partite e avevo già notato che c’era la possibilità di fare bene. Penso che, oltre agli elementi dello scorso anno che ora fanno parte della Prima Squadra, dietro c’è un gruppo che esordirà e mi vengono in mente sia dei 2008, sia dei 2009. Il settore giovanile è molto ben organizzato”.

“Il campionato Juniores di Eccellenza sarà difficile, non lo conosciamo - conclude Carmelo Luci - conosciamo solo la nostra squadra, sappiamo che è di valore e proveremo a lottare per stare più in alto possibile. Per la Prima Squadra, invece, è stata costruita una rosa che deve ambire ai playoff. Ci sono altre squadre attrezzate, ma sicuramente daremo filo da torcere a tutti. Ma l’obiettivo da centrare è quello degli spareggi promozione”.