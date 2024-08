La nota nerazzurra:

"Nel comunicare la risoluzione del rapporto con i nostri calciatori Mirko Ravoncoli e Luca Garibbo, esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento per il loro contributo tecnico e umano fornito alla nostra causa e per il profondo attaccamento ai colori nerazzurri da sempre manifestato. Siete e sarete sempre parte della nostra storia e della nostra famiglia. In bocca al lupo ragazzi!"