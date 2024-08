Forti temporali in arrivo. Scatta l'allerta arancione sull'intera Liguria

E' stata emanata pochi istanti fa l'allerta arancione su tutto l'arco regionale.

Forti temporali sono in arrivo sulla Liguria a partire dallanottata.

Non a caso l'allerta entrerà in vigore dalle 20:00 con il livello giallo sull'estremo ponente ligure, per passare ad arancione da mezzanotte fino alle 8 di domani mattina e rientrare sul livello giallo fino alle 18 di domenica pomeriggio.

Nelle altre aree il livello arancione verrà prolungato almeno fino alle 14 nella zona D, e fino alle 16 sulle zone C ed E.

Le previsioni per domenica:

Dalle prime ore della notte temporali diffusi con alta probabilità di temporali forti organizzati e localmente persistenti, piogge anche molto forti, grandinate e colpi di vento. Evoluzione dei fenomeni da Ponente verso Levante, cumulate elevate su C, significative su BE. Al mattino attenuazione delle precipitazioni a Ponente mentre i fenomeni più intensi persisteranno sul Centro Levante. Tra pomeriggio e sera nuova accentuazione dell'instabilità a Ponente. Miglioramento in tarda serata. Mare fino a molto mosso.